مايكروسوفت تطلق تطبيق Your Phone لأجهزة Windows 10

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن إطلاقها لنسخة جديدة من تطبيق Your Phone تعمل بشكل متوافق مع الحواسيب العاملة بنظام Windows 10.

وقالت الشركة الأمريكية إن النسخة الجديدة ستساعد المستخدمين على التحكم بالموسيقى التي تعمل في هواتفهم الذكية من الحاسب مباشرة، وذلك من خلال مزامنة التطبيق مع هواتف أندرويد الخاصة بالمستخدم.

وستعرض الميزة الجديدة على شاشة الحاسوب قائمة الأغاني الموجودة على هاتف الشخص، مما يجعله قادرا على اختيار الأغنية التي يريد سماعها والتحكم بمستوى الصوت، والتنقل بين الأغاني من الحاسوب ودون الحاجة لاستخدام الهاتف.

يذكر أن الشركة الأمريكية أطلقت تطبيقYour Phone قبل عدة سنوات وزودته بمجموعة من المزايا أبرزها مزامنة الرسائل النصية، الإشعارات، الصور بين هواتف أندرويد وحاسوب المستخدم، بالإضافة لميزة إجراء المكالمات الصوتية من خلال الحاسوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية