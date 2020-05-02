احصل على خلفيات جديدة بجودة عالية على الايفون مع هذا التطبيق المميز – خلفيات رمضانية جديدة!

تطبيق نادي الخلفيات The Wallpapers Club هو أحد أفضل تطبيقات الخلفيات الموجودة على متجر الآب ستور حيث يوفر العديد من الخلفيات بدقة عالية الجودة لهواتف الايفون، كما تم مؤخراً إضافة خلفيات جديدة خاصة بشهر رمضان.

إن إجراء بسيط مثل تغيير خلفية الايفون يشعرك بالتجديد ويدفع عنك شعور الملل من مظهر الهاتف، وتطبيق The Wallpapers Club يعرف ذلك ويوفر لك العديد الخلفيات التي تناسبك.

ما يجعل تطبيق The Wallpapers Club متميزاً عن غير هو أنه يتمع بالخصائص الآتية:

مكتبة تحتوي على مئات الخلفيات لتناسب جميع الأذواق.

تحديث المحتوى بإضافة صور وخلفيات جديدة بشكل دوري.

خاصية البحث عن نوعية الخلفيات والصور التي تريدها.

إمكانية استعراض الخلفيات وفقاً لتصنيف ما أو لون محدد.

خلفيات جديدة على الايفون من أجل شهر رمضان

يحتوي تطبيق The Wallpapers Club على خلفيات جديدة من أجل شهر رمضان ويمكنك الحصول عليها من خلال الصفحة الرئيسية أو من خلال شريط البحث بكتابة Ramadan حيث يتيح العديد من الخلفيات المناسبة لشهر رمضان. يمكن استخدام الخلفيات لشاشة القفل أو الشاشة الرئيسية وحتى على بعض التطبيقات مثل واتس اب.

الملاءمة:

الحجم: 35 ميجابايت

يتطلب iOS 12.0 أو أحدث.

متوافق مع هواتف الايفون.

التحميل لهواتف الايفون:

السعر : تحميل مجاني