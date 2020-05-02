مطعم آمن من كورونا.. طاولة واحدة ودون نادل

يستعد الزوجان السويديان ليندا كارلسون وراسموس بيرسون لافتتاح المطعم الآمن الخاص بهما يوم 10 مايو الجاري في مقاطعة فارملاند وسوف.

وراودت فكرة المطعم الآمن الزوجين أثناء زيارتهما لوالدي ليندا، حيث تناولا الطعام معهما من نافذة المطبخ.

وسيتألف المطعم من طاولة بمقعد واحد في مكان مكشوف، ولن يكون هناك نادل، وسيقومون بإرسال الطعام للزبون من نافذة المطبخ عن طريق جهاز رفع علقت به سلة يوضع بها الطعام ويرسل إليه.

وسيقدم الزوجان للزبائن 3 أطباق تتغير بتغير المواد الموجودة لديهم، ومشروب كوكتيل، في حين سيكون نظام الدفع بطريقة ادفع كما تريد.

وعلى الرغم من عدم إغلاق الحانات والمطاعم في السويد رغم انتشار فيروس كورونا، إلا أن الزوجين يرغبان في أن يكون مطعمهما المطعم الوحيد الآمن في العالم.

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