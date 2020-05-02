أعراض تدل على اعتلال الشبكية السكري.. تعرفوا عليها

أكدت مجلة “سنيورين راتغيبر”، الألمانية المهتمة بشؤون كبار السن، أن اعتلال الشبكية السكري يعد واحدا من المضاعفات الخطيرة لداء السكري، ويمهد الطريق لإصابة المريض بالعمى.

وقالت المجلة إن داء السكري يسبب ضررا كبيرا للأوعية الدموية في شبكية العين، مما يؤدي للعمى.

وطلبت المجلة من الأشخاص المصابين بمرض السكري مراجعة الطبيب بشكل فوري في حال ظهرت عليهم أعراض اعتلال الشبكية السكري والتي حددتها بالرؤية الضبابية، وظهور نقاط سوداء في مجال الرؤية. وقالت إن علاج هذه الحالة يكون باستخدام الليزر عادة.

ولتجنب هذه المضاعفات نصحت المجلة مرضى السكري بضرورة الحفاظ على مستوى السكر في الدم من خلال تناول الأدوية في مواعيدها، واتباع نظام حياة صحي، وممارسة الرياضة والتوقف عن التدخين وعن شرب الخمر.

كما أكدت ضرورة زيارة طبيب العيون لمرة واحدة في السنة من أجل إجراء فحص دوري للعيون للتأكد من سلامتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية