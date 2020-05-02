رياضات قوة التحمل تقوي المناعة وتحمي من كورونا

أكدت دراسة قام بها البروفيسور الألماني إنغو فربوبوزه، أن رياضات قوة التحمل تعمل على زيادة مناعة الجسم، وتحمي الإنسان من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الأستاذ في جامعة كولون إن ممارسة الجري، المشي، ركوب الدراجات، والسباحة بشكل يومي ضرورية لتعزيز مناعة الجسم وحمايته.

وأكد البروفيسور ضرورة ممارسة هذه الرياضات بشكل معتدل، لأن الإفراط فيها يعود بنتائج عكسية.

وحدد الممارسة المعتدلة بقدرة الإنسان على الحديث مع الآخرين بشكل مريح أثناء أداء التمارين.

وطلب البروفيسور إنغو فربوبوزه من الأشخاص الراغبين بتقوية مناعتهم ممارسة هذه التمارين بمعدل 4 إلى 5 مرات في الأسبوع، لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 45 دقيقة للمرة الواحدة.

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