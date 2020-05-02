طرق ذكية للحفاظ على صحة الطفل خلال رمضان

صحة الأطفال والخوف من مرضهم هي المشكلة التي تواجهها الكثير من الأمهات في شهر رمضان، فقد لا يتناول الطفل خلال الإفطار كمية كافية من الطعام للحفاظ على طاقته وحيويته، كما أنه قد يرفض الاستيقاظ لتناول وجبة السحور، ولهذا على الأم أن تلجأ إلى بعض الطرق الذكية لكي تشجعه على ذلك، ومن المفيد أن تتعرف بعد ذلك على الأطعمة التي تساهم في الحفاظ على صحة الطفل خلال شهر الصوم.

أطعمة صحية للأطفال

تعتبر صحة الطفل الأمر الأساسي الذي يشغل بال الأمهات وخصوصاً خلال شهر الصوم. ففي هذه الفترة من السنة تحديداً عليها الحرص على اختيار الأطعمة التي تزود جسمه بالطاقة والمغذيات الضرورية.

1- التمر

يحتاج إليه الطفل لأنه يحتوي على سكر الغلوكوز وعلى الفيتامينات والمعادن الأساسية. ويمنحه تناوله الشعور بالشبع لمدة طويلة ما يعني أنه يمكنه بذلك تحمل ساعات الصوم الطويلة. ورغم هذا يجب ألا يأكل عدداً كبيراً من حبات التمر يومياً. فالمبالغة يمكن أن تسبب عسر الهضم.

2- الشوربة

كما هي حال الكبار تعتبر الشوربة طبقاً مهماً جداً بالنسبة إلى الطفل. والأفضل أن يتم إعدادها بطريقة صحية. فهي تساعد جسمه على تعويض السوائل التي فقدها خلال الصوم. ومن الضروري أن تحتوي على مواد تزود جسمه بالمغذيات مثل الجزر والعدس الغني بالأملاح المعدنية والحديد إضافة إلى اللحوم والدجاج.

3- العصير الطبيعي

إلى جانب الماء على الأم أن تشجع طفلها على تناول العصير الطبيعي الطازج. والأفضل أن تختار صنعه من نوع الفواكه الذي يحب. ومن المفيد جداً أن يتناول عصير التفاح الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة المحاربة للسموم وعصير البرتقال الغني بالفيتامين سي (ج) المعزز لعمل جهاز مناعته. ويمكنها أن تقدم له أيضاً شراب قمر الدين الغني بالمعادن والسكريات الطبيعية والفيتامينات والذي يزيد رغبته في الأكل خلال الإفطار ويعمل على تنظيف معدته.

4- الفواكه والخضار

تعتبر هذه الأصناف مصادر مهمة للفيتامينات والمعادن الأساسية والألياف. ولهذا على الأم الانتباه إلى تقديمها له طازجة أو مطهوة بطريقة صحية. ومن المفيد جداً أن تضع على مائدته طبق السلطة الذي يحتوي على الخس والطماطم والخيار الغنية بالفيتامين سي (ج). ولكي لا يشعر بالعطش خلال النهار ينصح بتشجيعه على تناول أصناف تحتوي على البوتاسيوم مثل الموز والأفوكادو.

5- البيض ومنتجات الألبان

من أجل الحفاظ على صحة الطفل خلال شهر الصوم لا بد من أن يحصل الطفل على حصته من البروتينات عن طريق تناول الفول الغني أيضاً بالحديد والأملاح المعدنية. وعلى الأم ألا تنسى الحليب والزبادي غير المحلى والبيض التي تزوده بالكالسيوم الضروري لتقوية عظامه وأسنانه.

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