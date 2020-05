غيتس: اختبارات كورونا في الولايات المتحدة لا تكشف حقيقة ما يجري هُناك

اعتبر الملياردير الأمريكي مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس، أن النظام الصحي الأمريكي ينتج أرقام اختبارات زائفة لكورونا.

وفي حديث لقناة “سي إن إن” رأى غيتس أن النظام الصحي في بلاده فشل في تحديد أولويات يمكنها إعطاء صورة حول حقيقة ما يجري.

وأضاف أن “آلية إجراء الفحوصات في الولايات المتحدة لا تحظى بأولوية كافية، وأن من يخضعون للاختبارات ينبغي عليهم الانتظار 3 أيام للحصول على نتائجها، ما يرجح إصابة آخرين في محيطهم دون أن يتم حسابهم”.

ونوه بأن دولاً في قارة آسيا تعطي الاختبارات أولوية، مشيراً إلى أن نظام إجراء الاختبارات وتتبع حالات الإصابة في هذه الدول أفضل منه في الولايات المتحدة، وفق قوله.

وتوقع بيل غيتس أن يكون هناك حالات وفاة لفيروس كورونا في فصلي الصيف والخريف.

يُشار إلى أن غيتس وزوجته مليندا سبق وأن خصص مبلغ 250 مليون دولار لمشاريع رامية لمنع انتشار فيروس كورونا في العالم، وتطوير اللقاح في 7 مختبرات مختلفة بموجب مبادرة دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية.

