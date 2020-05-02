سِر تحمّل الصوم في وجبة السحور.. اكتشفه

يمكن للكثير من الأشخاص تحمّل الصوم لساعات طويلة خلال النهار. والسبب يعود إلى تناولهم بعض الأصناف التي تزود الجسم بالمغذيات والعناصر الغذائية الضرورية خلال وجبة السحور. وهو ما يجب أن يحرص على فعله الأشخاص الذين لا يمكنهم تحمّل الصوم بسهولة في شهر رمضان.

أطعمة لتحمّل الصوم

من أجل تحمّل الصوم طيلة أيام شهر رمضان ينصح بالتركيز على اختيار أطعمة السحور باهتمام. والأفضل أن تحتوي على أصناف بطيئة الهضم وعلى أخرى تزود الجسم بالطاقة وتمنع الشعور بالجوع أو العطش خلال النهار، ومن الضروري في هذه الحالة عدم تناول المأكولات الغنية بالدهون الضارة والسكر والملح. ويجب الانتباه الى عدم استهلاك كمية كبيرة من المشروبات الغنية بالكافيين وتلك الغازية مع التركيز على أطعمة أخرى مفيدة.

1 الخضار والفاكهة

من المهم أن يحتوي السحور عليها لأنها غنية بالألياف. وهذا يعني أنها تمنح الشعور بالشبع لوقت طويل خلال النهار. وفي هذه الحالة يمكن اختيار البطيخ والشمام والكرز والبرتقال والجوافة والخيار.

2العصير الطبيعي

إلى جانب تناول الخضار والفواكه الطازجة يمكن استخدامها أيضاً لتحضير بعض أنواع العصائر الخالية من السكر المضاف. فتناولها يزود الجسم بالطاقة والحيوية بسبب احتواء معظمها على الفيتامين سي (ج). كذلك من المفيد تناول شراب قمر الدين والتمر الهندي أو عصير الخروب لكن بكميات معتدلة جداً.

3 الحبوب

من أجل تحمّل الصوم في رمضان من المفيد أيضاً أن تحتوي وجبة السحور على الحبوب التي تزود الجسم بالطاقة لوقت طويل. ومنها الشوفان والكتان والنخالة ودقيق الذرة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الحديد والفيتامين بي والمغنيزيوم.

4 منتجات الحليب

تعتبر هذه المنتجات من الأطعمة والمشروبات سهلة الهضم. كما أنها تزود الجسم بالفيتامينات الضرورية للحفاظ على سلامته. ولهذا ينصح بإضافتها إلى برنامج السحور علماً أنها تمنع الشعور بالعطش أيضاً خلال النهار.

5 التمر

يعتبر صنفاً أساسياً من أصناف الإفطار التي تساعد على تحمل الصوم ويمكن إضافته إلى السحور أيضاً. فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من المغذيات التي تمد الجسم بالطاقة الضرورية لأداء وظائفه خلال النهار. كما أنه يقوي جهاز المناعة ويعزز عملية الهضم.

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