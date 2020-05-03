رحيل “ايدير”..الفنان الجزائري سفير الأغنية الأمازيغية للعالم

أعلنت قناة النهار الجزائرية، عن وفاة الفنان الجزائري إيدير -اسمه الحقيقي حميد شريت- وذكرت أنه توفي مساء السبت الثاني من شهر مايو الجاري ، وأسلم الروح داخل مستشفى “بيشا” في فرنسا بعد معاناة مع المرض

وُلد “إيدير” سنة 1949 م في قرية آيت حسين بمنطقة القبائل الجزائرية ذائعة الصيت.. ودرس علم الجيولوجيا وكان من المفترض أن يلتحق بإحدى المؤسسات النفطية الجازائرية، ولكن جابته الصدفة سنة 1973 ليؤدي أغنية للأطفال في راديو الجزائر ليسجل من ثم أغنيته الشهيرة باللغة الأمازيغية “يا أبي نوفا” أو ” أفافا ينوفا” وحققت الأغنية شهرة كبيرة تجاوزت الحدود إلى الشمال أفريقيا وأوروبا.. ومذاك يعد ” ايدير” سفير الأغنية الأمازيغية في جميع أنحاء العالم.

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