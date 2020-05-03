منوعات

رحيل “ايدير”..الفنان الجزائري سفير الأغنية الأمازيغية للعالم

تم النشر منذُ 14 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت قناة النهار الجزائرية، عن وفاة الفنان الجزائري إيدير -اسمه الحقيقي حميد شريت- وذكرت أنه توفي مساء السبت الثاني من شهر مايو الجاري ، وأسلم الروح داخل مستشفى “بيشا” في فرنسا بعد معاناة مع المرض

وُلد “إيدير” سنة  1949 م في قرية آيت حسين بمنطقة القبائل الجزائرية ذائعة الصيت.. ودرس علم الجيولوجيا وكان من المفترض أن يلتحق بإحدى المؤسسات النفطية الجازائرية، ولكن جابته الصدفة سنة 1973 ليؤدي أغنية للأطفال في راديو الجزائر  ليسجل من ثم أغنيته الشهيرة باللغة الأمازيغية “يا أبي نوفا” أو ” أفافا ينوفا”  وحققت الأغنية شهرة كبيرة تجاوزت الحدود إلى الشمال أفريقيا وأوروبا.. ومذاك يعد ” ايدير” سفير الأغنية الأمازيغية في جميع أنحاء العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك