6 أطعمة تسبب ظهور حب الشباب في رمضان

ليس غريباً نمو حب الشباب في رمضان، فهذا يرتبط ببعض العوامل أبرزها التغيير الذي يطرأ على النظام الغذائي، ومواعيد الوجبات ونوعية النوم.

ويمكن منع حدوث هذه المشكلة من خلال الحد من تناول بعض الأطعمة التي تحفز ظهور حب الشباب أثناء الصوم.

أطعمة تسبب حب الشباب

يمكن تناول بعض أنواع الأطعمة خلال وجبتي الإفطار والسحور أن يؤدي إلى ظهور حب الشباب لدى الكثيرات.

1 السكريات

لا يسبب الإفراط في تناول الحلويات زيادة الوزن فقط بل ظهور الشوائب على البشرة ومنها حب الشباب أيضاً. فهذا يؤدي إلى تلف ألياف الكولاجين والإيلاستين المعززة لشبابها ونضارتها. كما أن استهلاك كمية كبيرة من السكر يمكن أن يؤدي إلى جفافها وظهور علامات التقدم في السن عليها فضلاً عن فقدان تماسكها وترهلها.

2 منتجات الحليب

يحتوي الحليب على هرمونات حيوية يمكن أن تسبب تهيج البشرة ونمو البثور وحدوث الالتهابات لدى بعض الأشخاص. كما أن تناوله ومشتقاته يؤدي إلى زيادة إنتاج الأنسولين في الجسم ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث المشكلة نفسها.

3 عصير البرتقال

رغم غناه بالمكونات المفيدة للبشرة مثل الفيتامين سي (ج) يمكن تناول البرتقال طازجاً أو كعصير أن يعزز احتمال ظهور حب الشباب. ويعود هذا إلى احتوائه على الكثير من السكر.

4 المأكولات الغنية بالدهون

تعد هذه المأكولات مضرة بالصحة وبالبشرة في الوقت نفسه. ولهذا ينصح بعدم تناول الوجبات السريعة لأنها غنية بالدهون المشبعة كما بالملح والسكر. ومن الممكن أن تسبب المبالغة في تناولها فرط إفراز البشرة للزهم وانسداد المسامات ونمو حب الشباب. ولهذا من الأفضل دائماً وخصوصاً خلال شهر رمضان الحرص على أكل الأطباق الصحية المحضرة في المنزل. ومن الضروري تناول الخضار والفواكه وشرب الماء مع الامتناع عن استهلاك المشروبات الغازية والعصائر غير الطبيعية.

5 البهارات

تحتوي هذه المكونات على أحماض الليكوبين التي تعزز التهابات البشرة وتخل بتوازنها الحمضي ما يسبب تكاثر البثور عليها.

6 اللحوم

يعاني بعض الأشخاص من نمو حب الشباب بعد تناول اللحوم على اختلاف أنواعها. ولهذا يجب عدم الإكثار منها مع مراقبة ردة فعل البشرة على ذلك.

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