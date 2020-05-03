تسريب الصور الأولى الملتقطة بهاتف بيكسل 4a ومقارنة بينها وبين ريدمي نوت 7

حدّثناكم يوم أمس عن هاتف جوجل بيكسل 4a المتوسط وتباينت آرائكم حوله في التعليقات، لكن اليوم تم تسريب صور ملتقطة بهاتف جوجل الجديد من حلال أحد صناع المحتوى المرئي على اليوتيوب، والذي كان قد قام بمراجعة لنسخة مهربة من الهاتف على قناته من قبل! ولم يكتف Julio Lusson بنشر هذه الصور، بل قارنها وجهًا لوجه مع هاتف ريدمي نوت 7 من شاومي.

تجربة الكاميرا في هاتف جوجل بيكسل 4a

التسريب قد جاء من خلال تغريدة على تويتر للشخص الذي حدثناكم عنه بالأعلى، وقد ضمت مقارنة مباشرة لأداء الكاميرا في هاتف جوجل بيكسل 4a (على اليسار) أمام هاتف ريدمي نوت 7 المتوسط، هذا مع العلم أن هاتف جوجل يأتي مع كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابيكسل فقط، في مقابل كاميرا ثنائية لهاتف ريدمي -القديم نسبيًا- مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، وهو المستخدم في هذه المقارنة.

بطبيعة الحال لدينا فائز في هذه المنافسة، وهو هاتف جوجل بيكسل 4a والذي يثبت في هذه الحالة أن الميكابيكسلز ما هي إلا رقم! ولعل تجربة الأداء هذه تقنع بعض المستخدمين أن جوجل ليست بحاجة لإضافة هاتف بثلاث أو أربع كاميرات وبدقات عالية، لكن لا يمكننا أن نغفل أن هذا الهاتف سيقدم أداء متواضع في التقريب واللقطات الواسعة.

التسريبات السابقة والتي شاركناها معكم أكثر من مرة تؤكد قدوم الهاتف مع شاشة بقياس 6.8 بوصة وبدقة FHD+ هذا إلى جانب تردد 60Hz ومعالج سنابدراجون 730 و 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وأخيرًا بطارية بسعة 3080 والتي ستدعم الشحن السريع لكن بقدرة متواضعة.

ما رأيك إذن؟ وهل تغير هذه النتائج من رأيك؟ شاركنا في التعليقات.