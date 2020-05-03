الملح والمخللات والبهارات.. عدو صحتك في رمضان

تعتبر بعض أنواع المكونات المضافة عدوة الصحة في رمضان، فتناولها يمكن أن يسبب المعاناة من بعض الأعراض المزعجة، ولهذا يجب الانتباه إلى اختيار الأصناف الصحية التي لا تؤدي إلى حدوث مشاكل مثل حرقة المعدة وعسر الهضم والنفخة والعطش وتجنب الاعتماد على المكونات المضافة في تحضير الأطباق.

إضافات تضر بالصحة

أثناء تحضير الطعام في رمضان يتم عادة استخدام بعض المكونات المضافة التي تعمل على تحسين النكهة، ومنها الملح والمخللات والبهارات إضافة إلى المعلبات والحلويات، ولهذا يفضل تجنبها أو تناولها بكمية قليلة جداً.

1- الملح

يسبب تناول الملح احتباس الماء في الجسم إضافة إلى العطش خلال النهار. كما أن المبالغة في ذلك يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

2- الحلويات

لا يمكن للكثير من الصائمين التخلي عن تناول الحلويات بعد الإفطار. فهذا يساعدهم على تعويض الطاقة التي فقدوها خلال النهار. لكن هذا يؤدي غالباً إلى زيادة الوزن كما أنه يسبب الشعور بالعطش أثناء الصوم. ولهذا الأفضل صنع الحلويات في المنزل وتجنب تناول تلك الجاهزة لأنها تحتوي عادة على نسبة مرتفعة من السكريات والدهون الضارة التي تسبب انسداد الشرايين. كذلك ينصح باستبدال هذه الأصناف بالفاكهة الطازجة التي تحتوي على السكر الطبيعي.

3- المخللات

يحب الجميع تناولها لأنها تمنح الطعام نكهة مميزة. لكن يجب دائماً التذكر أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الملح المسبب للعطش ولمشاكل أبرزها ارتفاع ضغط الدم.

4- المعلبات

قد تشكل الأطعمة المعلبة أحياناً جزءًا من مائدة الأفطار. وما لا يعرفه الكثيرون هو أنها تحتوي غالباً على الدهون المعالجة أو المهدرجة. وهي دهون مشبعة ضارة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى الدهون وإلى المعاناة من مشاكل القلب والشرايين. ولهذا الأفضل الاعتماد على الأطعمة الطازجة.

5- التوابل

لا يمكن التخلي عن البهارات أثناء تحضير بعض الأطباق. وهو ما يفضل تجنبه خلال شهر رمضان. والسبب أن هذه المكونات المضافة تحتوي على مادة الكابسايسين التي تسبب بعض الأعراض المزعجة مثل حرقة الفم والمعدة واضطرابات وتهيج الأمعاء. كما أنها من المواد صعبة الهضم والمسببة للشعور بالعطش.

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