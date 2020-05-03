تيم كوك يصرح أن هاتف ايفون SE الجديد أسرع من أسرع هاتف بنظام الأندرويد!

تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة ابل أطل علينا بتصريح مثير للجدل حيث قال أن هاتف ايفون SE الجديد الذي بدأ إطلاقه مؤخراً أسرع من أسرع هاتف بنظام الأندرويد.

تيم كوك قال أيضاً أن هاتف ايفون SE الجديد سوف يشهد إقبالاً في الدول التي يقل فيها الدخل عن المتوسط، كما سوف يجذب عدداً كبيراً من مستخدمي هواتف الأندرويد للتحول إلى الايفون.

أما عند سؤاله إن كان هاتف ايفون SE رخيص الثمن نسبياً سوف يكون خطوة أولى من ابل لتعديل سياستها في تسعير هواتف الايفون، فقد أجاب “تيم كوك” مستنكراً أن ابل دوماً تسعى لتقديم أفضل المنتجات بأسعار مناسبة. ( تسريبات – الأسعار المتوقعة لهواتف ايفون 12 القادمة )

أتت هذه التصريحات بالتوازي مع الإعلان عن النتائج المالية لشركة ابل خلال الربع الأول من عام 2020 الجاري، حيث سجلت الشركة عائدات تزيد عن 58 مليار دولار بصافي أرباح 11.25 مليار دولار.

إن نقطة القوة في هاتف ايفون SE الجديد هو وجود معالج A13 وهو ذات المعالج المتوفر في هواتف ايفون 11 مما يجعله يقدم أداءً راقياً بالفعل ينافس في ذلك هواتف الأندرويد غالية الثمن.

هواتف الأندرويد غالية الثمن تقدم أداءً عالياً أيضاً يلبي احتياجات المستخدمين وأكثر، لذا فإن اختزال الأمر في جزئية أداء المعالج فقط تعتبر نظرة قاصرة.

هاتف ايفون SE الجديد إصدار 2020 يأتي أيضاً بكاميرا ذات أداء مميز، وشريحتي اتصال، وتصميم مقاوم للماء. والسعر يبدأ من 400 دولار أمريكي، وهو أرخص ايفون جديد يمكن شراؤه الآن.

ايفون SE الجديد – هل الأمر متعلق بالأداء فقط؟

على الجانب الآخر هناك انتقادات توجه لهذا الهاتف مثل الشاشة صغيرة الحجم نسبياً، والتصميم ذو الحواف الكبيرة الذي لا يرقى لمعايير التصميم الرائجة حالياً، وكذلك الأداء المتوسط للبطارية وعدم وجود شاحن سريع في علبة الشراء.

الأداء الراقي وانخفاض السعر النسبي سوف يكونان المحرك الأساسي للتسويق لهاتف ايفون SE الجديد وهو بالطبع سوف يكون خياراً جيداً لأصحاب هواتف الايفون القديمة كونهم الشريحة المستهدفة الأولى بهذا الإصدار، وربما – وهو احتمال وارد – يشجع فئات أخرى من مستخدمي الأندرويد على اقتنائه رغم توافر البدائل المميزة أيضاً في ذات الفئة السعرية. ( تعرف على سعر ايفون SE في بعض الدول العربية )