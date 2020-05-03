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صدمة وضجة بعد مشاركة ممثل مصري في عمل ضم نجمة أفلام إباحية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

ضجة وحالة من الجدل داخل مصر بسبب مشاركة الفنان عمرو واكد [انترنت]

أثار تريلر الجزء الثاني من المسلسل الأمريكي “رامي – RAMY” الذي يشارك فيه الممثل المصري، عمرو واكد، ضجة وحالة من الجدل داخل مصر.

وظهر عمرو واكد في إحدى لقطات التريلر، إضافة إلى ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية من أصل لبناني، مايا خليفة، الأمر الذي أثار استنكارا في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق قسم كبير من الجمهور على ظهور مايا في المسلسل، وعبر أغلبهم عن صدمته من ظهورها، وهاجموا عمرو واكد، مؤكدين انه “أصبح لا يفرق شيء معه سوى المال، إذ سبق أن ظهر في عمل فني مع ممثل إسرائيلي، وها هو الآن يظهر مع ممثلة إباحية”.

يذكر أن عمرو واكد هارب من مصر بسبب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنح التهرب الضريبي، بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبته بالحبس ستة شهور، وغرامة مالية، وإلزامه بالمصروفات.

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  • Avatar يقول فقد الفن العربي نكهته ورسالته - بسبب التطور - والتطبيع مع العدو الصهيوني - وغياب الوازع الديني وانتشار الكذب بين المجتمعات:

    المشكلة انهم مرتاحين مع الزنا – ولا يوجد رقابة واهداف حتى من الاعمال الفنية المقدمة في كل الإذاعات العربية /
    لم اجد اي عمل فني هادف او قصة هادفة او تحتوي على رسالة ذات طابع محترم وهادف وأخلاقي او تاريخي او اجتماعي او وطني او كوميدي واقعي او درامي راقي – او طبيعي إرشادي يوصل رسالة للمشاهد …!! لا يوجد كاتبين محترمين وقصص تليق بالأدب العربي –
    فقط اجسام تتحرك وأفواه تتكلم وكأميرات تصور ….!!!!!

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