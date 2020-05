ضجة وحالة من الجدل داخل مصر بسبب مشاركة الفنان عمرو واكد [انترنت]

أثار تريلر الجزء الثاني من المسلسل الأمريكي “رامي – RAMY” الذي يشارك فيه الممثل المصري، عمرو واكد، ضجة وحالة من الجدل داخل مصر.

وظهر عمرو واكد في إحدى لقطات التريلر، إضافة إلى ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية من أصل لبناني، مايا خليفة، الأمر الذي أثار استنكارا في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق قسم كبير من الجمهور على ظهور مايا في المسلسل، وعبر أغلبهم عن صدمته من ظهورها، وهاجموا عمرو واكد، مؤكدين انه “أصبح لا يفرق شيء معه سوى المال، إذ سبق أن ظهر في عمل فني مع ممثل إسرائيلي، وها هو الآن يظهر مع ممثلة إباحية”.

يذكر أن عمرو واكد هارب من مصر بسبب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنح التهرب الضريبي، بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبته بالحبس ستة شهور، وغرامة مالية، وإلزامه بالمصروفات.

The post صدمة وضجة بعد مشاركة ممثل مصري في عمل ضم نجمة أفلام إباحية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا