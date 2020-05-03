الصحة العالمية: ليبيا لا تزال في دائرة خطر انتشار كورونا

نفى مسؤول ملف كورونا في مكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية “رمضان عصمان”، الأحد، الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خروج البلاد من دائرة خطر انتشار وباء كورونا.

وقال عصمان، في تصريح نُشر على صفحة المركز الوطني لمكحافة الأمراض، إن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التى وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس.

وأكد عصمان أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح فيما يخص صحة المجتمع هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض، منبها المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، والحرص علي التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق قرار حظر التجوال، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 63 إصابة، تماثل 22 منها للشفاء، وتوفي 3، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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