دورات كاملة لتعلم البرمجة والتسويق الرقمي والعمل عبر الإنترنت – عرض خاص ومحتوى مجاني جديد!

المدرب الشهير “أحمد ناصر” صاحب العديد والعديد من الدورات والمحاضرات على الإنترنت يقدم لزوار أخبار التطبيقات حزمة من أبرز الدورات التي يقدمها في مجال تعلم البرمجة والتسويق الرقمي بخصم خاص ولفترة محدودة.

الدورات المضمنة في الحزمة هي ثلاثة دورات مهمة للغاية وتضم:

خطة تعلم البرمجة الشاملة.

اكتساح التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية

إدارة السيرفرات

يمكنك الآن الانطلاق بمشروعك عبر الانترنت مع اشراف مباشر مع مدرب المبرمجة والتسويق الاستاذ الدولي أحمد ناصر المدرب المعتمد من المعهد الامريكي للدراسات الاحترافية في الشرق الأوسط.

من خلال الدورات سوف تتعلم الآتي:

عدة نماذج للعمل والربح من الإنترنت وأنت في منزلك

أكثر من 700 درس، و 300 ساعة تدريبية على شكل فيديوهات مسجلة تشاهدها كيفا شئت.

مجالات جديد للعمل عبر الانترنت.

طريقة إنشاء المتاجر الإلكترونية متعددة البائعين

البيع والتسويق بالعمولة

التسويق بالمحتوى

احتراف السيو وتحسين نتائج البحث

البرمجة للمواقع والمتاجر

برمجة التطبيقات والالعاب للاندرويد والايفون

عمل تطبيقات عالمية مثل أوبر وكريم وبناء متاجر ومدونات

أحدث التقنيات البرمجية المستخدمة في سوق العمل والشركات

سوف تحصل أيضاً على شهادات دولية مهنية معتمدة باجتيازك الدورات المذكورة آنفاً:

يمكن شراء حزمة الدورات الثلاثة معاً شاملة الهدايا عبر الإنترنت حيث تتوفر أكثر من 10 وسائل للدفع:

اضغط هنا لشراء حزمة الدورات الكاملة

المحتوى المجاني الجديد

يمكنك الحصول على المحتوى الآتي مجاناً الآن:

كتاب مجاني هو “تعلم العمل عبر الانترنت” وهو الكتاب المرافق للخطة الشاملة لتعليم البرمجة سيريك مجموعة من التحديات والخطوات العملية اللازمة لك للبدء بالعمل عبر الانترنت وربح آلاف الدولارات خلال 8 شهور من التعلم.

مقالات إرشادية مجانية: عشر خطوات لتنطلق بمشروعك، الدليل الشامل من النماذج.

دورات مجانية.

محاضرة “البرمجة والتجارة الإلكترونية وأفكار للعمل عبر الإنترنت” (المحاضرة على فيسبوك أيضاً)

صفحة المحتوى المجاني من هنا

إطلاق منتديات الدورات

تم إطلاق منتديات أحمد ناصر لمشاركة الخبرات وطرح الأسئلة والاستفسارات كنوع من الدعم الفني للمشاركين في الدورات ويمكن الإطلاع على المنتديات من خلال هذا الرابط.