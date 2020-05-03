هواتف سامسونج الرائدة قادمة مع معالجات رسومية من AMD بتفوق هائل على سنابدراجون

بدأت تسريبات عديدة في الظهور حول تعاون مخطط له بين سامسونج وبين عملاقة تصنيع المعالجات المركزية والرسومية AMD، وازدادت هذه التسريبات موثوقية بعد أن خرج المزيد منها من جنوب كوريا، موطن سامسونج! ولاحقًا أكدت شركة AMD الأمر، وحسب المعلومات المتاحة فنحن سنرى أول معالج من سامسونج مع معالج رسومي مدمج من AMD في هواتف سامسونج الرائدة بعام 2021.

معالجات رسومية من AMD في هواتف سامسونج الرائدة

في الوقت الحالي أيضًا تم تأكيد أن معالج سامسونج الذي سيضم هذه القوة المعالجية الرسومية الكبيرة سيأتي بدقة تصنيع 5 نانومتر، كذلك فهذا المعالج الرسومي سيكون مبني على معمارية RDNA الخاصة بـAMD وهي معمارية في غاية القوة وتستخدم في البطاقات الرسومية الرائدة والمتوسطة من الشركة وهي الموجهة لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب.

معالج AMD الرسومي في هواتف سامسونج وحسب التسريبات قد سجّل 181.8 إطار في تجارب الأداء، وهذه القدرة هي بالفعل أعلى بنسبة 13% من تلك التي تحققها بطاقة Adreno 650 الرسومية والموجودة في معالج سنابدراجون 865 الرائد، هذا إلى جانب اختبارات أخرى قد تم تنفيذها على منصات اختبار أخرى، وتفوقت سامسونج فيها جميعًا! وعليه فيبدو أن معالج إكسينوس سيبدأ في اكتساب سمعة أفضل كثيرًا من أي وقت سبق.

غالبًا ما ستأتي بطاقة الرسوميات المدمجة GPU الجديدة في معالج إكسينوس 1000 في عام 2021 والذي سيكون المعالج التالي لمعالج إكسينوس 990 الحالي، هذا كله يأتي إلى جانب نية سامسونج لتطوير معالج جديد تحت اسم إكسينوس 990 في هواتف سامسونج الرائدة للفترة الباقية من عام 2020 وهي بالتأكيد سلسلة نوت 20 وهاتف فولد 2 القابل للطي.

ما رأيك إذن؟ وهل تظن أن معالج إكسينوس سيكتسح باقي المعالجات الرائدة في العام التالي؟ أم تظن أن كوالكوم وأبل لديهم رأي آخر؟ شاركنا الآن.