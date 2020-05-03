أفكار لنشاطات مفيدة للأطفال في رمضان.. تعرّف عليها

من الضروري أن يضع الأهل برنامج نشاطات للأطفال في رمضان وخصوصاً مع عدم القدرة على الخروج من المنزل خلال المرحلة الحجر الصحي، فهذا يساعد على تمضية وقت ممتع برفقتهم، كما أنه يلهيهم ويحد من مطالبتهم بالذهاب إلى الخارج أو بتناول الطعام. وهذه أبرز أفكار نشاطات للأطفال في رمضان.

نشاطات مفيدة للأطفال خلال الصوم

يمكن اختيار نشاطات للأطفال في شهر رمضان أن يجعل أيام الصوم أكثر متعة وسهولة بالنسبة إلى الأهل. ولهذا يمكنهم ابتكار بعض الأفكار المميزة.

المسجد المصغر

من أجل إضفاء الأجواء المميزة على المنزل خلال الصوم يمكن الأهل بناء مسجد مصغر في غرفة الأولاد. ولهذا يمكنهم استخدام الكارتون والبلاستيك ومواد لا يمكن أن تلحق الأذى بهؤلاء أثناء اللعب. ومن المفيد تزويده ببعض المستلزمات مثل سجادة صلاة ومصحف وفوانيس.

الخيمة الرمضانية

من السهل تصميمها من القماش الملون وتزيينها ببعض الأكسسوارات مثل القناديل المصنوعة يدوياً والشراريب. كما يمكن تأمين سبل الراحة داخلها مثل الوسادات والأغطية. فهي تولد لدى الصغار شعوراً بالأمان حيث يمكنهم الجلوس داخلها للقراءة أو النوم.

روزنامة رمضان

يمكن الأهل أن يطلبوا من أطفالهم تحضير روزنامة أو برنامج يومي خاص بالشهر الفضيل. ولهذا يدعونهم إلى تحضير مفكرة خاصة يحددون عليها مواعيد مختلف النشاطات والمهمات التي يجب القيام بها خلال النهار، من الاستيقاظ إلى الصلاة فالمساعدة في الأعمال المنزلية واللعب والنظافة والهوايات ومشاهدة التلفزيون والجلسات العائلية وتحضير الطعام…

قراءة القصص

بدلاً من أن يمارسوا الألعاب الإلكترونية لوقت طويل، يمكن للأم أن تشجع أطفالها على قراءة القصص الهادفة التي تنطوي على الكثير من النصائح الدينية والاجتماعية كما تساعد على التسلية.

مشاهدة البرامج الهادفة

تعتبر مشاهدة التلفزيون من نشاطات الأطفال المميزة في رمضان. لكن الأفضل أن يتم هذا تحت إشراف الأهل حيث يمكنهم أن يختاروا البرامج الهادفة والمسلية في الوقت نفسه.

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