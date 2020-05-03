البرازيل تشهد أغرب محاولة هرب في أحد سجونها

قام السجناء الموجودين في أحد سجون مدينة ماناوس البرازيلية بمحاولة ذكية للهرب من السجن، حيث لجأ قسم السجناء لإثارة الفوضى، وقاموا باحتجاز 7 حراس من أجل إلهاء السلطات، في حين بدأ القسم الآخر بحفر نفق تحت السجن للخروج منه.

واضطرت إدارة السجن للاستعانة بالشرطة التي نجحت باقتحامه وإفساد مخطط السجناء الذكي، وبعد السيطرة على التمرد أصدرت إدارة السجن بيانا أكدت فيه إصابة 10 من حراس السجن، و2 من رجال الشرطة، و5 من السجناء بجروح بسيطة.

وقالت إدارة السجن بأن السجناء طالبوا بحضور صحفيين وحقوقيين من أجل متابعة أحوالهم داخل السجن.

وتزامنت أعمال الشغف مع تجمع العشرات من أهالي المساجين للاحتجاج على خدمات السجن الغير جيدة، كانقطاع الكهرباء المتكرر، نقص الطعام، بالإضافة لغياب الرعاية الطبية.

يذكر أن هذه المحاولة جاءت بوقت حساس للغاية، حيث اجتاح فيروس كورونا مدينة ماناوس وأجبر السلطات على دفن الضحايا في مقابر جماعية، وسط قلق من حدوث أزمة نعوش

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