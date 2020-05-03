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بيانات غوغل تحدد مدى التزام الدول بالحجر الصحي

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت شركة غوغل الأمريكية بيانات جديدة حددت من خلالها مدى التزام الدول بالحجر الصحي المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا.

واعتمدت الشركة الأمريكية في هذه البيانات على هواتف المستخدمين، وذلك لمراقبة الأشخاص الذين تقيدوا بالحظر والأشخاص الذين لم يتقيدوا به خلال شهر أبريل الماضي.

ورصدت الشركة بيانات حركة المرور اليومية إلى متاجر التجزئة، أماكن الترفيه، المتنزهات، محطات القطار، حافلات النقل وأماكن النقل العام.

وأظهرت البيانات التزام غالبية سكان البرازيل، اليابان، وسنغافورة بإجراءات الحظر المنزلي الموضوعة، في حين كانت الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا أكثر الدول خرقا لقواعد حظر التجول.

وأوضحت البيانات عودة العديد من سكان البلدين لممارسة حياتهم الطبيعية بعد انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا، حيث تراجعت نسبة الملتزمين بحظر التجول في أمريكا من 63 % يوم 12 أبريل الماضي إلى 42% يوم 26 أبريل الماضي.

يذكر أن السلطات الأمريكية طلبت من المواطنين التقيد بالحظر المنزلي حتى تتم السيطرة على الوباء عالميا

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يعني بصراحة – لو مرض ناس في دولة معينة بسبب الزنا وشرب الكحول والمخدرات والسحاق والاختلاط الغير محتشم في البارات ومحلات شرب للشيشة وغيره –
    هل يعني ذلك ان كل دول العالم حتكون مصابة بنفس المرض …؟!!!…..
    هذا استهتار بعقول الناس وظلم وغباء في نفس الوقت – ًالان حتى الرياضة الآي تجلب السعادة والصحة للإنسان تم منعها في النوادي المغلقة – والصلاة مصدر الراحة والنقاء الروحي والنفسي والعاطفي وخاصة في هذا الشهر تم منعها باغلاق المساجد –
    هل هناك من يعتقد ان العلمانيين والملحدين وتجار الأزمات هم من يقفون وراء كل هذه السخافات والمصاءب التي لا يوجد لها منطق او يقبلها عقل ..؟!!! …..
    الى الان تم عملية حقن مواطنون أصحاء بهذا الفيروس في بعض المناطق دون اي رقابة أمنية او رعاية لحقوق الانسان – او تدخل أمني لحماية المواطنين – ان كُنتُم تعتقدون ان كل هؤلاء الأطباء والممرضات هم ملاءكة فأنتم مخطئون تماما …..
    هولاء مجرمون ويعملون لصالح شركات راسمالية تستخدم الناس كفءران تجارب لعمليات نقل الأمراض للإنسان والبحوث الدواءية والربح الراسمالي لهذه البحوث .

    رد