أصدرت شركة غوغل الأمريكية بيانات جديدة حددت من خلالها مدى التزام الدول بالحجر الصحي المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا.

واعتمدت الشركة الأمريكية في هذه البيانات على هواتف المستخدمين، وذلك لمراقبة الأشخاص الذين تقيدوا بالحظر والأشخاص الذين لم يتقيدوا به خلال شهر أبريل الماضي.

ورصدت الشركة بيانات حركة المرور اليومية إلى متاجر التجزئة، أماكن الترفيه، المتنزهات، محطات القطار، حافلات النقل وأماكن النقل العام.

وأظهرت البيانات التزام غالبية سكان البرازيل، اليابان، وسنغافورة بإجراءات الحظر المنزلي الموضوعة، في حين كانت الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا أكثر الدول خرقا لقواعد حظر التجول.

وأوضحت البيانات عودة العديد من سكان البلدين لممارسة حياتهم الطبيعية بعد انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا، حيث تراجعت نسبة الملتزمين بحظر التجول في أمريكا من 63 % يوم 12 أبريل الماضي إلى 42% يوم 26 أبريل الماضي.

يذكر أن السلطات الأمريكية طلبت من المواطنين التقيد بالحظر المنزلي حتى تتم السيطرة على الوباء عالميا

The post بيانات غوغل تحدد مدى التزام الدول بالحجر الصحي appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية