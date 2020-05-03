هواوي تطلق هاتفين رخيصين.. إليك المواصفات والسعر

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتفين رخيصين أطلقت عليهما Honor 9S وHonor 9A وسيعمل الهاتف Honor 9S بمعالج Helio P22 رباعي النوى، ونظام تشغيل أندرويد، وواجهة Magic UI 3.1.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة مقاس 5.45 بوصة، وبدقة عرض 720 * 1440 بيكسل، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 32 غيغابايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، والذاكرة العشوائية 2 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، ومنفذ 3.5 ميلي أمبير، وواي فاي، وبلوتوث.

أما الجهاز Honor 9A فسيعمل بمعالج Media Tek Helio P22، وواجهة تشغيل UI 3.1 المبنية على نظام Android 10.

وسيأتي الجهاز بشاشة مقاس 6.3 بوصة وسيحتوي على كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 64 غيغابايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 3 غيغابايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، منفذ 3.5 للسماعات، واي فاي، وبلوتوث، وستوفر الشركة الصينية الجهاز بـ3 ألوان هي الأزرق، الأخضر، والأسود.

يذكر أن هواوي ستطلق الهاتف Honor 9A بسعر 150 دولار، أما الهاتف Honor 9S فستطلقه بسعر 95 دولار أمريكي.

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