تطبيقات رمضان اليومية للاندرويد (6) – العاب وتطبيقات مميزة لتسلي صيامك!

يوم جديد من أيام رمضان المليئة بالخيرات ومجموعة جديدة من التطبيقات كما اعتدنا، اليوم نحاول أن نجمع لكم أفضل ثلاث تطبيقات تضيف لهواتفكم فائدة كبيرة خلال رمضان وبعده ونأمل أن تجدون بينها على الأقل تطبيق واحد مناسب! كذلك نتمنى منكم أن تشاركونا اقتراحاتكم في التعليقات.. والآن نبدأ:

تطبيق كن مع الله – تشكيلة إسلامية رائعة في تطبيق واحد

تطبيق كن مع الله -عز وجل- هو واحد من أبرز تطبيقات أندرويد الإسلامية على الإطلاق، هذا التطبيق يقدم لك تصميم جميل دون إعلانات على الإطلاق إلى جانب محتوى كبير جدًا مقارنة بمساحته! محتوى التطبيق يتضمن الرمضانيات، الأدعية، الأذكاء، الأوراد اليومية والمزيد الذي يجب عليك أن تكتشفه بنفسك! كذلك فهذا التطبيق قد حصل على تقييمات ممتازة وأعداد تحميلات كبيرة لذلك ننصح بتجربته.

السعر : مجّاني

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تطبيق WhatsRemoved+ – أحد أبرز الأدوات للواتساب

من منّا لم يتضايق من هؤلاء الأصدقاء المزعجين الذين يرسلون الرسائل ومن ثم يمسحونها! هذا التطبيق يتيح لك إدارة كافة رسائل وحفظها بشكل كامل! هذا حيث أنه يقوم بحفظ كافة الرسائل التي تتلقاها ويقوم بتحميل كافة الملفات التي تستلمها تلقائيًا تفاديًا لمسحها من المرسل! كذلك فهو يحفظ صور الحالات Status الخاصة بك في حالة أنك قد صورت صورة وأغلقت التطبيق بالخطأ! هذا إلى جانب عدد كبير من المميزات ناهيك عن مجانية التطبيق وتصميمه الرائع.

السعر : مجّاني

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متصفّح Firefox Focus للأمان والخصوصية

يركّز هذا المتصفح الخفيف والتابع لشركة موزيلا ومتصفح فايرفوكس الشهير على الأمان والخصوصية بشكل كامل! هذا حيث أن التطبيق يتيح لك التصفح الخفي دون أن يتم تسجيل أي معلومات حول عملية التصفح بالإضافة لأنه يمسح سجل التصفح بمجرد الخروج منه! أيضًا فهذا التطبيق يمنع الإعلانات بشكل مدمج، لذلك فهو تطبيق مثالي لتصفح حسابك البنكي أو مشاهدة أي محتوى ذو أهمية كبيرة.

السعر : مجّانية