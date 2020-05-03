المشي في رمضان.. فوائده وأفضل أوقاته

يعتبر المشي في أيام الصوم أمراً ضرورياً لأنه يُكمل نمط الحياة الصحي الذي يجب اتّباعه خلالها. فكما هي حال التمارين الرياضية الأخرى، يمكنه أن يحد من خطر الإصابة من أمراض القلب والسكري وغيرها. ورغم هذا يجب الانتباه إلى الوقت المناسب لممارسة رياضة المشي في رمضان لمنع المعاناة من مشاكل الهضم المختلفة.

هل يجب المشي قبل الإفطار؟

من المهم جداً أن تتم ممارسة التمارين الرياضية وخصوصاً المشي في أيام شهر رمضان. وفي هذه الحالة لا ينصح بفعل هذا قبل الإفطار بل بعده. أما في حال الإصرار على المشي قبل انتهاء فترة الصوم فيجب ألا تتجاوز مدته الساعة الواحدة. وفي موازاة ذلك من المهم شرب كمية كافية من الماء بعد الإفطار من أجل تزويد الجسم بالأملاح والمعادن الضرورية التي يحتاج إليها.

الوقت المناسب للمشي

من أجل الاستفادة من هذه الرياضة ينصح بممارستها بعد مرور 3 ساعات على الانتهاء من وجبة الإفطار. ومن المفيد أيضاً المشي لمسافة قصيرة لمدة 10 إلى 20 دقيقة قبل الإمساك في وقت الفجر. والأفضل أيضاً أن يتم هذا في مكان مناسب أي على درجة حرارة معتدلة. كما يمكن ممارسة أنواع أخرى من التمارين الخفيفة والابتعاد عن تلك الشاقة.

نصائح للتمتع بالحيوية

من أجل التمتع بالصحة الجيدة خلال شهر الصوم وبعده من المفيد جداً اتّباع بعض النصائح المهمة.

– يجب عدم ممارسة التمارين الرياضية الصعبة. فهذا قد يؤدي إلى المعاناة من أعراض جانبية مزعجة مثل الدوار والغثيان. ولهذا يمكن اختيار تمارين المشي والإحماء.

– بدء التمارين بشكل تدريجي أي المشي بخطوات بطيئة في المرحلة الأولى قبل البدء بالمشي السريع. فهذا يمنع الشعور بالإجهاد وخصوصاً في حال ارتفاع درجة حرارة الجو.

– يجب النوم لعدد ساعات كافية في المساء والحصول على بعض الوقت للراحة في فترة ما بعد الظهر.

– يجب الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال شرب كمية كافية من السوائل الصحية في مرحلة الإفطار.

– قبل البدء بممارسة التمارين الرياضية مثل المشي في رمضان من المهم استشارة الطبيب.

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