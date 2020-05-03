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فنان إيطالي يُكرّم الكوادر الطبية بجدارية “كي لا ننسى”

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام الفنان الإيطالي لابو فاتاي برسم لوحة جدارية ضخمة بعنوان كي لا ننسى على جدار مستشفى سان لوكا أوكزولوجيكو الواقع في مدينة ميلانو الإيطالية.

وأراد الفنان الإيطالي من خلال هذه اللوحة تكريم الكوادر الطبية والتعبير عن امتنانه لهم ولما قدموه من تضحيات خلال مواجهتهم لفيروس كورونا.

وصورت اللوحة ممرضة إيطالية ترتدي قفازات وغطاء رأس، وقناع خفضته عن وجهها لتظهر ابتسامتها رغم آثار التعب والإرهاق البادية على وجهها، وكتب لابو فاتي إلى جانب اللوحة عبارة شكراً باللغة الإيطالية.

وقال الفنان الإيطالي إنه قام بالمشروع بشكل مجاني، وإن رسم اللوحة استغرق 8 أيام.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا تجاوز 209 آلاف إصابة توفي منهم أكثر من 28 ألف شخص، وتعد مقاطعة لومبارديا في الشمال أكثر المناطق الإيطالية تضررا من الوباء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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