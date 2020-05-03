فنان إيطالي يُكرّم الكوادر الطبية بجدارية “كي لا ننسى”

قام الفنان الإيطالي لابو فاتاي برسم لوحة جدارية ضخمة بعنوان كي لا ننسى على جدار مستشفى سان لوكا أوكزولوجيكو الواقع في مدينة ميلانو الإيطالية.

وأراد الفنان الإيطالي من خلال هذه اللوحة تكريم الكوادر الطبية والتعبير عن امتنانه لهم ولما قدموه من تضحيات خلال مواجهتهم لفيروس كورونا.

وصورت اللوحة ممرضة إيطالية ترتدي قفازات وغطاء رأس، وقناع خفضته عن وجهها لتظهر ابتسامتها رغم آثار التعب والإرهاق البادية على وجهها، وكتب لابو فاتي إلى جانب اللوحة عبارة شكراً باللغة الإيطالية.

وقال الفنان الإيطالي إنه قام بالمشروع بشكل مجاني، وإن رسم اللوحة استغرق 8 أيام.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا تجاوز 209 آلاف إصابة توفي منهم أكثر من 28 ألف شخص، وتعد مقاطعة لومبارديا في الشمال أكثر المناطق الإيطالية تضررا من الوباء.

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