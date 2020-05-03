عائلة عاصي تشاركه برومو كليب بعشقك.. شاهد

طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني البرومو التشويقي لكليب أغنيته الجديدة بعشقك التي سيغنيها باللهجة المصرية من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر.

وعلق النجم اللبناني على الفيديو بالقول قريبا عاصي الحلاني خلال فترة الحجر مع أجواء العائلة، دون أن يحدد الموعد الرسمي لإطلاق الأغنية على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وظهر في برومو الأغنية الرومانسية عائلة عاصي الحلاني المكونة من زوجته كوليت وأبنائهم ماريتا، دانا، والوليد.

وأغنية بعشقك من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه، وتوزيع طوني سابا، وإخراج أحمد المنجد.

يذكر أن النجم اللبناني حرص خلال فترة العزل المنزلي على التواصل مع عشاقه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من أجل حثهم على البقاء في المنزل ليحموا أنفسهم من فيروس كورونا.

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