“هارفارد” تدعو لحقن كبار السن بإكسير الشباب لمقاومة كورونا

أكدت دراسة قامت بها جامعة هارفارد الأمريكية ضرورة حقن كبار السن بإكسير الشباب لمساعدتهم على مقاومة فيروس كورونا.

وطالبت الجامعة الأمريكية بإعطاء المسنين معززات NAD التي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات أبرزها فيتامين B3.

وقال الباحثون في الجامعة إن فترة الشيخوخة تشهد انخفاضاً في معززات NAD، الأمر الذي يضعف مناعة كبار السن، ويجعلهم مهددين بالإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت ضرورة تقديم المعززات لمن تجاوزوا الـ65 عاما لقدرتها على تفعيل الأنظمة الدفاعية في الجسم ضد الشيخوخة من خلال إعادة إعمار الخلايا والأنسجة البديلة مما يجعل الجسم أصغر سناً وقادراً على مجابهة الأمراض المختلفة.

يذكر أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 8% عند الأشخاص الذين تراوحت أعمارهم ما بين 70 إلى 79 عام، و15% عند الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما.

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