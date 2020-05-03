تسريب يكشف مواصفات وأسعار سلسلة “آيفون 12”

كشفت أحدث التسريبات عن أسعار سلسلة هواتف آيفون 12 المتوقع أن تعلن عنها الشركة آبل الأميركية خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويبدو أن الشركة تتجه إلى تغيير ما عودتنا عليه في السنوات الماضية، إذ تشير إلى أنها ستطلق آيفون 12 بأربع نسخ مختلفة.

وبحسب المدون التقني جون بروسر، وعبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن النسخة الأولى ستكون بشاشة مقاس 5.4 بوصة، بسعر يبدأ من 650 دولارًا أمريكيًا.

أما النسختان الثانية والثالثة فتأتيان بشاشة مقاس 6.1 بوصة، أحدهما بسعر يبدأ من 750 دولارا، والثاني يبدأ بسعر 1000 دولار أمريكي، لكن النسخة الأعلى سعرًا ستكون بمزايا أفضل وعلى الأرجح ستضم مستشعر LiDAR، وثلاث كاميرات خلفية.

النسخة الأغلى

أما النسخة الرابعة فهي الأغلى والأكبر وستكون بمقاس 6.7 بوصة، وسيبدأ ثمنها من 1100 دولار أمريكي، وفي حال كانت هذه التسريبات صحيحة فإن هذا يعني أن هناك تغييرًا في سياسة الأسعار في شركة آبل التي تشتهر بمنتجاتها ذات الأسعار المرتفعة.

وأشار جون بروسر إلى أن الهواتف ذات الفئة السعرية 650 و750 دولار، من المتوقع أن تأتيان بكاميرتين فقط، والهاتفين الآخرين سيأتيان بثلاث كاميرات ومستشعر LiDAR.

5G

وبحسب التسريبات فإن الهواتف الأربعة ستدعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G وشاشات من نوع OLED.

وكانت تسريبات سابقة قد كشفت عن الشكل التخيلي للهاتف الأكبر من بين السلسلة آيفون 12 برو ماكس بشاشة مقاس 6.7 بوصة.

وحسب التسريبات السابقة فإن آبل لن تستغني عن النوتش في الهواتف القادمة لكنه سيكون ذو حجم أصغر بشكل واضح مقارنة بالأجيال السابقة، كما أن الهاتف سيكون أكثر طولًا وعرضًا بنسبة قليلة، كما سيصبح أكثر نحافة بحوالي 1 ملم مقارنة بايفون 11 برو ماكس.

تغييرات بارزة

ومن التغييرات البارزة على الهاتف، الفرق في عرض الإطارات حول الشاشة، بحيث تكون أقل من 2.5 إلى 1.5 ملم الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة الشاشة إلى جسم الهاتف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية