تويتر تطلق أدوات تساعد في دراسة متغيرات كورونا

في إطار سعيها لمساعدة الباحثين على متابعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا قامت شركة تويتر بإطلاق مجموعة من الأدوات التي تساعدهم في العثور على المعلومات المتعلقة بالمرض بشكل سريع وموثوق.

وقالت تويتر إن الباحثين قادرون على الوصول لهذه المعلومات من خلال تطبيقات API والمواقع المخصصة بشرط أن يكون لديهم خبرة بكيفية استخدام بيانات تويتر، وأن يكون لديهم بنية تحتية قادرة على معالجة ملايين التغريدات يوميا.

وأكدت تويتر أنها ستُوفر ملايين التغريدات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا في مكان واحد مما يسهل مهمة العلماء في تتبع المرض، ومعرفة الأخبار الموثوقة من الأخبار الكاذبة.

يذكر أن رئيس تويتر جاك دروسي تبرع بأكثر من ربع ثروته لدعم الكوادر الطبية والأبحاث العلمية الرامية للقضاء على فيروس كورونا.

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