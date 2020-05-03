كورونا يقود لاكتشاف أثري ثمين في إيران

شهدت قرية باتشي الإيرانية التابعة لمحافظة مازندران الواقعة في شمال إيران اكتشافاً أثرياً مهماً أثناء قيام الناس بحفر قبر بعمق 3 متر لإحدى ضحايا فيروس كورونا.

وعثر أهالي القرية على هيكل عظمي لجندي ومعه، جعبة سهام، سيف، خنجر، ودرع على عمق مترين ونص.

وقال أحد المسؤولين في منظمة التراث الإيراني إن البقايا الأثرية تعود للعصر البارثي الممتد من عام 247 قبل الميلاد وحتى العام 224 ميلادي.

وأكد المسؤول ذاته أن المنطقة تحتوي على آثار عديدة، وسكنتها الحضارات القديمة، حيث اكتشفوا قبل عامين بقايا هيكل عظمي لفتاة صغيرة مدفونة في وعاء فخاري ومعها بعض القلادات والأسوار البرونزية التي يتراوح عمرها ما بين 3500 إلى 5000 عام.

يذكر أن محافظة مازندران من أكثر محافظات إيران تضررا بفيروس كورونا، ولا تزال حتى الآن واحدة من المناطق الحمراء الموجودة في البلاد.

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