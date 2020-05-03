وفاء عامر: مسلسل “الاختيار” خلق حالة وطنية بمصر

عبّرت الفنانة المصرية وفاء عامر عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل الاختيار الذي يروي سيرة حياة الشهيد أحمد المنسي الذي استشهد في مربع البرث برفح عام 2017.

وقالت النجمة المصرية إن العمل خلق حالة من الالتفاف الوطني في مصر، وشحذ همم الشباب المصري، مضيفة أنه يضم دراما إنسانية عظيمة.

ومدحت وفاء عمار زميلها أمير كرارة الذي لعب دور الشهيد في العمل، وقالت إنه تفوق على نفسه وانغمس في تفاصيل هذا الدور، كما توجهت بالشكر للشركة المنتجة لنجاحها بتقديم عمل وطني بامتياز كالاختيار.

ومسلسل الاختيار من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، إنعام سالوسة، محمود حافظ، سارة عادل، وغيرهم من النجوم.

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