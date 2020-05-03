في زمن كورونا.. النورس يتحول إلى “مُفترس”

ساهم انتشار فيروس كورونا في إيطاليا وما فرضه من حجر صحي على البلاد منذ 9 مارس في تغيير سلوك طائر النورس.

حيث اضطر الطائر لتغيير سلوكه الغذائي القائم على تناول فضلات الطعام الموجودة في القمامة والعودة إلى سلوك الافتراس بسبب خلو المدينة من السكان.

وأكد أحد علماء الحيوان في المدينة الخالدة أن طيور النورس بدأت تعود لوضعية الحيوانات المفترسة، وبدأت تصطاد الحمام، الطيور الصغيرة والفئران.

يذكر أن فيروس كورونا أثر بشكل سلبي على إيطاليا، وألزم الناس بيوتهم من 9 مارس، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة برفع الإغلاق تدريجيا بدءا من يوم 4 مايو الجاري بعد انخفاض عدد الإصابات وتحسن الوضع الصحي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا تجاوز 209 ألف إصابة وأودى بحياة أكثر من 28 ألف شخص، وتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية