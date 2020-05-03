مركز أبوسليم يتسلم شحنة من المعدات الطبية لمجابهة كورونا

تسلّم مركز أبوسليم الصحي، الأحد، شحنة من المعدات

والمنظومات الكهروميكانيكية، لعلاج مصابي وباء كورونا، والذي يسع 40 سريرا

وبينت وزارة الصحة، على صفحتها الرسمية، أن الشحنة تتكون

من مصنع لإنتاج الأكسجين الطبي، ومحطة لتحلية المياه وأخرى لمعالجة مياه الصرف

الصحي، وأبواب ونوافذ ذات استعمال خاص بغرف عزل المرضى المصابين بأمراض تنفسية،

ومنظومة غازات طبية متكاملة تشمل “وحدة توزيع الأكسجين، ومنظومة الهواء

الطبي، ومنظومة شفط السوائل، ووحدات رأس السرير، ومنظومة تكييف مركزي، وسخانة مياه

مركزية، ومصاعد سريرية.”

وأضافت الوزارة، أن المركز يحتوي على مختبر طبي، وغرفة

تعقيم، ومخازن للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وغرف للأطباء، ولإعداد

الأدوية، ودورات مياه، ومغسلة، ومشرحة للجثامين، ومطبخ لإعداد الوجبات، ومقهى.

يشار إلى أن وزارة الصحة سلمت نهاية أبريل مركز الزنتان

لعلاج مصابي وباء كورونا شحنة تجهيزات طبية تضمنت أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة

الصدمة الكهربائية، وشاشات مراقبة

العلامات الحيوية بالعناية الفائقة.

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