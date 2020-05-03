النجار: اتخذنا كافة الإجراءات لإعادة العالقين من الخارج

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين

النجار، الأحد، إن المركز اتخذ إجراءاته من الناحية الفنية لعودة مايقارب 14 ألف

مواطن من العالقين بالخارج، مشددا على إجراء الفحوصات بشكل صارم، لضمان خلوهم من

وباء كورونا.

وأوضح النجار، وفق الصفحة الرسمية للمركز، أنه لن يعاد

أي مواطن ليبي إلا بعد مروره بالإجراءات التي اتخذت من حجر صحي لمدة 14 يوما،

والتأكد من خلوه تماما من فيروس كورونا المستجد من خلال فحص الـــPCR.

وأشار النجار إلى أن بعض الإجراءات تمثلت في إعداد دليل إرشادي لشركات

الطيران في كيفية التعامل من حيث الخطوات الوقائية مع المواطنين العالقين خلال

عملية نقلهم إلى ليبيا، ملفتا للتنسيق بين وزارة المواصلات والمركز الوطني لمكافحة

الأمراض في عمليات نقل المواطنين.

ونوه النجار بأنه من الإجراءات المتخذة من قبل المركز

عقب وصول العالقين من الخارج تعبئته

استمارات داخل الطائرات للمواطنين، لتسليمها إلى مكاتب الرقابة الصحية الدولية

التي من خلالها سيتم متابعة كافة المسافرين، مشيرا لبدء وصولهم من 5 مايو الجاري.

يشار إلى أن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر

الدين النجار أكد بوقت سابق جاهزية

المراكز الصحية للحجر الصحي بنسبة 90٪ في طرابلس.

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