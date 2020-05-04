طبيبة مصرية .. 65 يوماً في العزل مع مرضى كورونا

تواصل الطبيبة المصرية “د. ميرفت السيد” مديرة مستشفى العجمي للحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا، بقائها في الحجر الصحي منذ 65 يوماً متواصلة لإشرافها على العزل الصحي للمرضى .

وقالت “ميرفت” عبر مداخلة لها مع برنامج للإعلامى عمرو أديب، إنها تتواصل مع زوجها وأبنائها من بعيد خلف السور الحديدي للمستشفى حيث تقوم العائلة بزيارتها بشكل يومي أحياناً وكل أسبوع مرات حسب الظروف .

ونشرت “ميرفت” صور سلفي لها مع أفراد عائلتها أثناء زيارتهم لها وقالت إن هذه الزيارات ترفع من معنوياتها وتمثل دعماً نفسياً لتصبر أكثر وتعمل على مكافحة الجائحة والمساهمة في علاج المصابين.

وأضافت “ميرفت” : (الأطفال المرضي في المستشفى يفكروني بأولادى وأحس بالمسئولية نحوهم، والدعم النفسى أهم حاجة، وبنفرحهم بالفوانيس)..وبينت “ميرفت” أنه ( يتم الاحتفال بكل حالة تتعافى وتغادر المستشفى، حيث تكون سعادتنا بحالات الشفاء، مشيدة بدور الجهات المعنية الأخرى فى التشجيع ورفع الروح المعنوية للأطقم الطبية داخل المستشفى).

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