إتهامات خطيرة لشاومي بجمع ومشاركة بيانات مستخدمي متصفحها وهواتفها! وشاومي تنفي

أحد الباحثين الأمنيين والذي يدعى Gabi Cirlig قد بدأ في توجيه هجوم كبير جدًا على شاومي في الأيام السابقة، والأمر قد بدأ عند تجربته لهاتف ريدمي نوت 8 والذي وصفه بأنه مليء بالثغرات المؤثرة على خصوصيته متمثلة أساسًا في تتبع الهاتف لكل ما يفعله على الشاشة وتسجيل كافة التفاصيل ومن ثم إرسالها لشركات متعاونة أو شريكة لشاومي مثل علي بابا. لاحظ السيّد Cirlig أيضًا أن عملية التتبع تلك تشغل معظم استخدامه للهاتف كما أن الهاتف قد قام بتسجيل أنواع مختلفة من البيانات قبل أن يبدأ في إرسالها ولعل أبرز هذه البيانات كانت بيانات التصفّح، هذا حيث أن تصفح الإنترنت من خلال متصفح شاومي الافتراضي على الهاتف يقوم بتسجيل كافة معلومات المواقع التي تقوم بزيارتها وكذلك ما تحبث عنه في محركات البحث، والمضحك أن هذا يحدث أيضًا عند استخدام وضع التصفح الخفي!

الهاتف أيضًا قد قام بتتبع الملفات والوسائط التي تم تحميلها على الهاتف، وهي أيضًا قد تم إرسالها ضمن التسريبات، هذا حيث أوضح السيّد Gabi Cirlig أن كل هذه المعلومات تذهب إلى خوادم في روسيا وسنغافورة.

لاحقًا وبعد انتشار هذه المعلومات على الإنترنت طلبت مجلّة Forbes العالمية من الباحث الأمني Andrew Tierney أن يستأنف البحث ليؤكد كلام صديقنا أو ينفيه، وهنا لاحظ الباحث الجديد أن حتى متصفح شاومي على متجر جوجل بلاي يقوم أيضًا بتتبع الاستخدام بنفس الطريقة! أي أن الخطر قد بدأ في الوصول لكافة مستخدمي أندرويد! هذا مع العلم أن متصفحيّ Mi Browser Pro وMint Browser الخاصين بالشركة يملكان أكثر من 15 مليون مستخدم.

لاحقًا قام Cirlig بإلقاء نظرة على الشيفرة المصدرية لتطبيق المتصفح على هواتف أخرى ومختلفة من شاومي مثل مي 10، ريدمي K2 وشاومي مي ميكس 3 وهنا اكتشف أنه يحمل نفس الكود! أي أن هذه الهواتف تعاني من نفس ما عانى منه هاتف ريدمي نوت 8.

من ناحيتها فقد نفت شاومي الشائعات بكل قوتها مؤكدة أن المتصفح يقوم بتشفير البيانات بشكل كامل، لكن في واقع الحال فالمتصفح يستخدم تشفير Base64 والذي يسهل فكه بسهولة، كما نفت شاومي كل كلمة في مقال مجلة Forbes الأصلي، هذا كما قام أحد مدراء شاومي العالميين بنشر فيديو على تويتر يشرح فيه الأمر ويعرض من خلاله تصريح الشركة.