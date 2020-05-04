متى سوف تطلق ابل تحديث iOS 13.5 للجميع؟ وما هو الجديد؟

أطلقت ابل حتى الآن ثلاث نسخ تجريبية من تحديث iOS 13.5 للمطورين بعدد من التغييرات المهمة، لكن ما هو موعد إطلاق هذا التحديث الفرعي المنتظر؟!

تغيير اسم التحديث

سابقاً أطلقت ابل نسخاً تجريبية من تحديث iOS 13.4.5 قبل أن تقرر تغيير اسمه إلى iOS 13.5 في آخر نسخة تجريبية الأسبوع الماضي وذلك لأن ابل أضافت إليها حزمة أدوات تطوير برمجية SDK جديدة خاصة بنظام الإشعارات الجديد لتتبع المخالطين للمصابين بفيرس كورونا.

ما الجديد في تحديث iOS 13.5 ؟

يتمتع هذا التحديث بعدة إضافات جديدة تتمحور حول وباء فيرس كورونا المستجد منها: نظام التتبع للأشخاص المصابين بفيرس كورونا والمخالطين لهم والذي تشرف عليه ابل وجوجل.

هذا النظام سوف يوفر للمنظمات الصحية والهيئات الحكومية إصدار تطبيقات محلية تعتمد عليه لتنبيه الناس إن كانوا قد خالطوا حالات مصابة بفيرس كورونا خلال آخر 14 يوماً. هذا النظام يعتمد على تبادل البيانات بين الأجهزة عبر البلوتوث وتخزينها في خوادم محلية لدى السلطات الحكومية في كل دولة.

أيضاً تم إضافة خاصية الفتح السريع للهاتف عبر كلمة المرور عندما تكتشف خاصية Face ID وجهاً عليه كمامة أو ماسك، وكذلك ميزة تكبير صورة المتحدث في المحادثات الجماعية عبر فيس تايم وغير ذلك.

متى سوف يصدر التحديث الجديد؟

وفقاً للتصريحات الرسمية الصادرة عن ابل فإن تحديث iOS 13.5 ينتظر إطلاقه في منتصف شهر مايو الجاري.

هذا يعني أننا سوف نرى نسخة تجريبية أخرى منه قبل موعد الإطلاق النهائي لعامة المستخدمين. ويرجح أن يكون هذا هو آخر تحديث فرعي كبير نسبياً يشهده نظام iOS 13 لأننا على موعد مع الإعلان عن نظام iOS 14 منتصف العام الجاري.