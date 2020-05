مواجهة بين تمساح نادر وامرأة تنتهي بـ«مأساة رهيبة»

نجح أحد رجال الأمن في إطلاق النار على التمساح وقتله [انترنت]

لقيت امرأة أميركية مصرعها، بعد مواجهة مع تمساح نادر، في جزيرة بولاية ساوث كارولينا الأميركية، وفق ما نقلت شبكة “سي إن إن”، الأحد.

وأكد مكتب مأمور مقاطعة “تشارلستون” حدوث “مواجهة” بين تمساح ضخم “قاطور” مع امرأة، في بحيرة صغيرة بالقرب من سولت سيدار لين في جزيرة كياوا، مما أسفر عن مقتلها.

وقد نجح أحد رجال الأمن في إطلاق النار على التمساح وقتله، قبل التحفظ على جثته.

وكشف المسؤولون عن هوية الضحية، وهي امرأة تدعى سينثيا كوفرت من جزيرة كونز بالولاية، لم يتم الكشف عن عمرها.

ووصف عمدة جزيرة كياوا، كريج ويفر، مصرع كوفرت بأنها “مأساة رهيبة”.

وقال ويفر في بيان: “نعيش عن قرب مع الطبيعة في هذه الجزيرة.. التمساح الذي تسبب في الحادث نادر للغاية ولم يظهر في جزيرتنا من قبل على حد علمي”.

وتابع: “نعلم أنه يجب علينا التصرف بمسؤولية وحذر بالقرب من هذه الحيوانات. وبالتالي، سيكون من المهم أن نعرف ونشارك المجتمع في الحقائق والظروف التي أدت هذه المأساة، حتى نتمكن من تجنب تجربة أي شيء مماثل مرة أخرى”.

وقال ويفر إن مكتب مأمور مقاطعة تشارلستون ومكتب مأمور تشارلستون كاونتي كورونر ووزارة الموارد الطبيعية في ساوث كارولينا يحققون في الحادث.

والقاطور “Alligator” زاحف عملاق يعيش في المستنقعات والمنخفضات، وقد يبلغ طوله 4.4 متر، ووزنه ما يزيد عن 450 كيلوغرام.

