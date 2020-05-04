الصحة تجري جولات تفتيشية للوقوف على جاهزية الأطقم الطبية

أجرت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة

الصحة جولة ميدانية، للوقوف على جاهزية الأطقم الطبية في استقبال الحالات المشتبه

بإصابتها بفيروس كورونا بمجمع عيادات زاوية الدهماني ومستشفى أبوسليم.

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية،

الأحد، أن الجولة تأتي لمراقبة مدى الالتزام بمعايير الوقاية والمحافظة والسلامة

للمترددين علي المستشفى والأطقم الطبية.

وأكد مكتب التفتيش والمتابعه أنه لن

يتردد في أخذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين والمتهاونين، وإحالتهم لقسم التحقيق

بالمكتب، حفاظا على سلامة المواطنين والأطقم الطبية.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الامراض

أعلن، الأحد، عدم تسجيله حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا عقب

فحص 47 عينة.

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