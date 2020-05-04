هاتف جالكسي Z فليب 2 سيشهد تحسينات كبيرة مقارنة بالجيل السابق

لعلّنا جميعًا نتذكر هاتف جالكسي Z فليب القابل للطي والذي أطلقته سامسونج جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف جالكسي S20 منذ ثلاث أشهر، وهذا الهاتف كان هاتف سامسونج القابل للطي الأرخص والذي يأتي مع مواصفات تقنية مناسبة وبسعر متوسط نسبيًا مقارنة مع الهواتف القابلة للطي، ونظرًا للنجاح الجيد الذي حققه الجيل الأول من الهاتف يبدو أن العملاقة الكورية لديها الكثير لتقدمه في جالكسي Z فليب 2 طبقًا للتسريبات الجديدة والتي نشاركها معكم.

ما نعرفه عن هاتف جالكسي Z فليب 2 القابل للطي

طبقًا لبراءة اختراع جديدة تم الكشف عنها من خلال LGD فسامسونج تختبر تصميمين مختلفين للجيل القادم من هواتف جالكسي Z فليب، وهو أمر مفهوم ومقبول نظرًا لأن كثير من الوقت لازال يفصلنا عن الهاتف الجديد، لكن لعل أول ما ستلاحظه من براءات الاختراع تلك هي أن الهاتف لم يشهد أي تغيير للتصميم الأمامي، وهو أمر يمكننا أن نتقبله نظرًا لأن تصميم الهاتف من البداية كان مميز.

كما يمكنك أن ترى من الصورة، كل ما تعمل سامسونج على اختباره حاليًا هي منطقة الكاميرات الخلفية، وأول ما يشوقنا لهاتف جالكسي Z فليب 2 هو أن الكاميرا الخلفية ستأتي ثلاثية هذا العام وليست ثنائية مثل العام السابق.

في حين اختارت سامسونج التصميم الثاني Model B فهذا سيساهم أيضًا في كِبر مساحة الشريط الخلفي والذي يقدم عدد من الاستخدامات المختلفة! وكما يمكنك أن تلاحظ فالتصميم B هو الأقرب لسامسونج وتصميمات هواتف جالكسي الحالية! يُذكر أن أقوى المنافسين لهذا الهاتف كان هاتف موتورولا ريزر القابل للطي والذي حدثناكم عنه بالتفصيل من قبل، لكنه ومن ناحية أخرى لم يحقق النجاح المتوقع له على المستوى العالمي.