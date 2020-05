مغردون سعوديون يطالبون بمنع ديانا كرزون من دخول المملكة

متابعون ديانا كرزون أساءت للخليج وذلك بسبب اتهامها له بالتطبيع [انترنت]

وجّه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات للفنانة الأردنية ديانا كرزون بالإساءة إلى السعودية بسبب تفضيلها تغريدة اعتبرها المتابعون مسيئة للسعودية وشعب المملكة.

وقال متابعون إن ديانا كرزون أساءت للخليج أيضا وذلك بسبب اتهامها له بالتطبيع، حيث نشر الرسام الكاريكاتيري الأردني أسامة حجاج على حسابه في موقع “تويتر” تدوينة عبارة عن كاريكاتير تحت عنوان “دراما التطبيع الخليجية”.

وبدأ نشطاء في المملكة العربية السعودية بنشر تغريدات تشير إلى ما فعلته ديانا كرزون، ودشنوا وسم #ديانا_كرزون_تتهم_الخليج_بالتطبيع متهمين إياها بالإساءة للمملكة، فيما وصفها بعض المتابعين بأنها لم تحفظ الجميل خاصة أن العديد من الجماهير السعودية تدعمها في مسيرتها الفنية، مطالبين بعدم دخولها السعودية.

ودلل مغردون على ما فعلته ديانا كرزون، بنشر “سكرين” تؤكد تفضيلها لتغريدة الرسم الكاريكاتيري، فدونت متابعة تُدعى “أمونة” عبر حسابها على “تويتر” مستعينة بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية وطالبته بمنعها من دخول البلاد والغناء في السعودية لا في الحفلات ولا الأفراح.

وكتبت “هذي الأشكال مانبغاها تطب بلدنا ولا نشوفها تغني في مسارحنا ولا زواجاتنا وتغرف من خيرنا مغنية أردنية يقال لها ديانا كرزون تسوي إعجاب لتغريدات مسيئة للسعودية خصوصًا والخليج عمومًا باتهامهم بالتطبيع”.

هذي الاشكال مانبغاها تطب بلدنا ولانشوفها تغني في مسارحنا ولازواجاتنا وتغرف من خيرنا

مغنيه اردنيه يقال لها ديانا كرزون تسوي اعجاب لتغريدات مسيئه للسعوديه خصوصا والخليج عموما باتهامهم بالتطبيع

وتابعت مغردة تُدعى “روان”: “ديانا كرزون تفضل تغريدة فيها إساءة للسعودية يجب منعها من الغناء بالسعودية

واستعان حساب باسم آخر بالفنانة الإماراتية أحلام وطالبتها بإلغاء متابعتها فكتبت: #ديانا_كرزون_تتهم_الخليج_بالتطبيع كيف فنانه مثلك يااحلام تعتبر بنت الخليج تسمحين بمتابعة انسانه تشتم الخليج تحط اعجاب على تغريدات تتهم الخليح بالتطبيع مع اليهود”، بينما أضافت أميرة “هذي مو ديانا كرزون اللي تغني بأعراس الخليجيين؟ شفيها لما شبعت تبطرت على النعمة”.

يُذكر أن الفنانة الأردنية ديانا كرزون أعلنت قبل يومين أنها ستتزوج من دون حفل زفاف خلال الفترة المقبلة حال استمر الحجر المنزلي.

