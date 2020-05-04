تسلل لـ “ديزني لاند” لقضاء فترة الحجر

شهدت مقاطعة أورانج كاونتي الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية حادثة طريقة وفريدة من نوعها، حيث أقدم المواطن الأمريكي ريتشارد ماكجواير على التسلل لمدينة ديزني المغلقة أمام الزوار بسبب فيروس كورونا.

ودخل الرجل البالغ من العمر 42 عاما الجزيرة يوم الاثنين الماضي بغية التخييم فيها لمدة أسبوع، لتعثر الشرطة الأمريكية على ريتشارد في جزيرة ديسكفري والتي عرفت سابقا باسم جزيرة الكنز.

وقال ريتشارد إنه لم يسمع نداءات الشرطة أثناء بحثهم عنه بالقوارب، والمروحيات، وسيرا على الأقدام لأنه كان نائما في أحد مباني الجزيرة.

وكان ريتشارد قد قرر البقاء في الجزيرة التي وصفها بجنة استوائية لمدة أسبوع لو لم يعثر رجال الشرطة عليه، مؤكدا عدم معرفته أن المنطقة محظورة على الرغم من وجود العديد من اللافتات فيها التي توضح هذا الأمر.

من جانبها طالبت الممثلة الأمنية لمدينة ديزني بتوجيه الاتهامات للرجل الأمريكي بسبب تعديه على الجزيرة رغم وجود بوابتين مغلقتين والعديد من اللافتات التي تحذر الناس من الدخول إليها.

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