تطبيقات رمضان اليومية للاندرويد (7) – سلي صيامك مع جديد التطبيقات المميزة والألعاب!

يوم جديد وتشكيلة جديدة من التطبيقات والتي وكالعادة نتمنى أن تجدون من بينها من يناسبكم ويزيد من فوائدكم اليومية خلال شهر رمضان المعظّم أو بعده، كذلك لا تنسى أنه بإمكانك أن تتابع معنا كافة تطبيقات أندرويد الرمضانية بالضغط هنا، إضافة إلى ذلك فنحن نتشرف باقتراحاتكم للتطبيقات في التعليقات.

تطبيق الآذان 2020 – لا تفوت صلاتك وأحظى بمميزات كثيرة

التطبيق وكما يظهر من أسمه يتخصص في تذكيرك بالأذان وموعد الصلاة، لكن يجب أن لا تأخذ هذه النقطة ضد التطبيق! هذا حيث أنه يقدم لك عدد ضخم من الأدوات والخواص التي ستحسن من حياتك الإسلامية سواء في رمضان أو بعده، كذلك فهو يعرض عليك التقويم الهجري بشكل مفصل ويذكرك بأوقات الإفطار والسحور -هذا إن كنت تحتاج احد ليذكرك بها🤣- كما أن التطبيق يتيح لك قراءة القرآن والاستماع إليه مثل أي تطبيق إسلامي آخر! أخيرًا هذا التطبيق حاصر على تقييمات ممتازة وتم تحميله 5 مليون مرة، لذلك فهو يستحق التجربة.

السعر : مجّاني

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تطبيق Facebook Gaming – منصة فيسبوك الجديدة لمحتوى الألعاب

إن كنت من عشاق الألعاب وخصوصًا ألعاب الهواتف الذكية فعليك بتجربة هذا التطبيق الجديد والذي ينظم لك محتوى الألعاب الموجود على فيسبوك بما يناسبك، أيضًا فهذا التطبيق يتيح لك التواصل مع أصدقائك في مجموعات الألعاب أو إنشاء مسابقة جديدة! هذا بالإضافة لإمكانية مشاهدة الآخرين وهم يلعبون أو بث لعبك الخاص ولعب عدد من الألعاب المدمجة في التطبيق، جربه إن كنت مهتم بالألعاب وبالفيسبوك في نفس الوقت!

السعر : مجّاني

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تطبيق Brightness Manager لإدارة السطوع لكل تطبيق على حدة

هذا التطبيق هو واحد من تطبيقات التخصيص الجديدة والمميزة على متجر بلاي، وهو الذي يتيح لك التحكم في مستوى الإضاءة بشكل عام وإدارة خواصه كما يتيح لك تحديد مستوى إضاءة Brightness Level مخصص لكل تطبيق أو لعبة على حدة حتى لا تضطر أن تضبط السطوع بما يناسب كل تطبيق بشكل يدوي! أخيرًا فالتطبيق مدفوع لكنه متاح الآن مجانًا لذلك لا مانع من تجربته.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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لعبة Flow Free — واحدة من أمتع ألعاب الهواتف على الإطلاق

لعل أغلبكم بالفعل يعرف لعبة Flow Free! وهي لعبة مجانية ومتأصلة ومتوفرة منذ فترة كبيرة جدًا وتعتمد على أسلوب لعب Puzzle أو الأحجيات، وفكرة اللعبة ببساطة هي توصيل كل لون باللون الآخر حتى تكم الشكل الصحيح وبعدها تنتقل للمرحلة التالية، لكن ما يميز هذه اللعبة حقًا هو العدد الضخم للمراحل التي تضمها وكذلك أنواع اللعب المختلفة! هذه اللعبة مسلية جدًا وستناسبك في ساعات الصيام الطويلة بكل تأكيد.

السعر : مجّانية