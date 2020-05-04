للحفاظ على نضارة بشرتكِ برمضان.. اختاري هذه المأكولات

يعتبر الحفاظ على نضارة البشرة في رمضان من التحديات الكبرى التي تواجهها الكثيرات. ففي هذه الحالة يفقد الجسم بعض المغذيات والكثير من الماء كما يتراجع مستوى مضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة الضارة. وهو ما ينعكس على صحة الجلد ويمكن أن يؤدي إلى جفافه وظهور الشوائب عليه. ولهذا ينصح بالبحث عن أسرار نضارة البشرة في رمضان في الأصناف التي تتم إضافتها إلى مائدة الطعام.

أصناف ضرورية لنضارة البشرة

من أجل الحفاظ على نضارة البشرة وشبابها خلال الصوم يجب اختيار بعض الأصناف التي تمدها بالعناصر الضرورية لحمايتها من تأثير العوامل الضارة.

1 شرب الماء

رغم الصوم خلال النهار من المهم التركيز على شرب الماء بمعدل لا يقل عن 6 إلى 7 أكواب في فترة الإفطار. فهذا يزود البشرة بالرطوبة التي تحتاج إليها ويحد من احتمال معاناتها من الجفاف وظهور علامات التقدم في السن في وقت مبكر عليها.

2 الخضار ذات الأوراق

تحتوي هذه الخضار على نسبة مرتفعة من الفيتامين A والمعادن التي تحمي البشرة من تأثير أشعة الشمس. ولهذا من المهم أن تحتوي وجبة الإفطار على طبق سلطة يحتوي على الخس والبقدونس والنعناع والجرجير والزعتر البري والرشاد وغيرها.

3 الفاكهة حمراء اللون

للحفاظ على بشرة مشرقة يجب تزويدها بالفيتامينات آي وسي (ج) وإي. فهي تعمل على تجديد خلاياها من خلال تحفيز عملية إفراز الكولاجين الضروري لحمايتها من التجاعيد. ولهذا ينصح بتناول الفراولة والتوت والرمان وغيرها. ومن المفيد جداً إضافة أنواع أخرى من الفاكهة مثل المشمش والكيوي الغنية بالفيتامينين آي وسي (ج) مع الكثير من مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من التلف وتعزز إشراقها.

4 المكسرات النيئة

تعتبر من الأصناف الغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات والبروتينات والدهون المفيدة التي تحتاج إليها البشرة لتحافظ على جمالها ونقائها أثناء الصوم. ولهذا من المفيد تناولها بعد الإفطار بكميات معتدلة.

5 ثمار البحر

هي جزء أساسي من المائدة الرمضانية شرط أن يتم تناولها باعتدال واختيارها خالية من الدهون. فهذا يعود بالفائدة على البشرة لأنها غنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الفعالة والأحماض الدهنية الأساسية. ولهذا ينصح بتناول أسماك السلمون والتونة.

6 الشوكولاتة الداكنة

هو الصنف الذي لا يمكن التخلي عنه في أي وقت والخبر السار أنه يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة بفضل احتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة المحاربة لعلامات الشيخوخة وعلى الأحماض الدهنية الضرورية لترطيبها. لكن يجب عدم تناول كمية كبيرة منه لأن هذا يمكن أن يسبب نمو البثور

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية