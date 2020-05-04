تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد – تطبيقات مفيدة مسلية ومنوعة للجميع!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية اليوم لدينا عدة تطبيقات مميزة ومسلية للاستخدامات اليومية. كل ما هو مدرج في المقالة من تطبيقات إما مجاني أو مجاني لوقت محدود!

تطبيق ToonMe حوّل صورك إلى رسومات كرتونية

هو تطبيق بإمكانه تحويل صورك الشخصية إلى رسومات كرتونية كأنها مرسومة بفرشة فنان. التطبيق يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الصور تلقائياً ويمكنك اختيار أسلوب الرسم الذي تفضل تحويل صورتك إليه وبعدها يمكنك مشاركتها على الإنترنت أو حفظها على جهازك.

السعر : مجاني

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تطبيق Crash Course – تعلم أي شيء

هو التطبيق الرسمي الخاص بقناة “كراش كورس” التعليمية الشهيرة والتي توفر العديد من الكورسات التعليمية باللغة الإنجليزية مع توفر العديد من الترجمات منها العربية على اليوتيوب ويقدم التطبيق مع كل كورس تعليمي مجموعة من كروت التذكر Flashcards وكذلك الأسئلة لضمان الاستفادة من المواد التعليمية المختلفة.

السعر : مجاني

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تطبيق CleanPics – السيلفي في أبهى صورة

هو تطبيق مخصص لالتقاط السيلفي وتحسين الصور تلقائياً لجعلها تبدو في أفضل صورة من خلال تقليل التشويش وتحسين البشرة والتحكم بالتركيز وخيارات أخرى كما يقوم التطبيق بإعطائك فكرة عن الصورة قبل وبعد عملية التحسين.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق إدارة الأموال – لإدارة الراتب و التذكير بمواعيد سداد الفواتير!

في ظل أزمة وباء فيرس كورونا وتأثر دخل الكثيرين وطريقة إنفقاهم للأموال تبدو هناك حاجة إلى وجود تطبيق مثل إدارة الأموال والذي سوف يساعدك على التحكم بمصروفاتك الشهرية وفقاً لراتبك وتذكيرك عند قدوم موعد سداد الفواتير والأقساط وغيرها من المزايا.

السعر : تحميل مجاني

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لعبة Moonlight Express

إنها ليلة عيد رأس السنة وهذا العام لن يقوم سانتا كلوز بتوزيع الهدايا وسوف تتولى أنت القيام بذلك بدلاً عنه حيث لتوصيل الهدايا إلى أصحابها في مغامرة شيقة عبر مستويات متعددة للعبة. السعر الأصلي للعبة 2.99$

السعر : مجانية لفترة محدودة

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للمزيد من التطبيقات التي عرضناها من أجل رمضان خلال الأيام الماضية تفضل بزيارة هذا الرابط: تطبيقات رمضان 2020 للايفون والايباد