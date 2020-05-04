غوغل تطرح لعبة PUBG الشهيرة في خدمة Stadia Pro

شهد كتالوج الألعاب الخاص بالألعاب المدفوعة من خدمة بث الألعاب Stadia Pro التي تقدمها شركة غوغل الأمريكية إضافة لعبة PUBG إليه.

وقالت الشركة الأمريكية بأن مستخدمي خدمة Stadia Pro سيكونون قادرين على منافسة اللاعبين الذين يستخدمون أجهزة الألعاب الأخرى.

ووفرت جوجل للاعبي PUBG ميزة Click to play التي تفسح المجال لهم للدخول إلى اللعبة بشكل مباشر من خلال الضغط على الرابط.

وأكدت الشركة الأمريكية نيتها إضافة عدة ألعاب لخدمة البث Stadia مع نهاية العام الجاري ومن أبرز هذه الألعاب Fifa, Madden NFL, Star Wars jedi Fallen Order, Zombie Army4, Rock of Ages 3.

يذكر أن غوغل لم تفصح عن الإصدار الذي ستطلقه في لعبة Madden NFL ولعبة Fifa لأن الإصدارين الجديدين لهاتين اللعبتين سيطلقان خلال الصيف والخريف القادم على التوالي.

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