تُهمة خطيرة لـ”شاومي” تتعلق في بيانات المستخدمين

أكد مجموعة من الباحثين الأمنيين قيام شركة شاومي الصينية بجمع بيانات مستخدميها من خلال المتصفح الرسمي Mi Browser.

وقال الباحثون إن الشركة تجمع بيانات المواقع التي يزورها المستخدم من كافة المواقع حتى لو استخدم الشخص محركات بحث تراعي الخصوصية، أو استخدام وضع التصفح الخفي.

واتهم الباحثون الشركة الصينية بإرسالها البيانات المجموعة إلى خادمات تقع في روسيا والصين، وتحديدا إلى عناوين نطاقات تملكها الصين، وإلى خادمات استأجرتها شاومي من شركة علي بابا.

من جهتها أنكرت شاومي هذه الادعاءات، وقالت إن البيانات تنقل بطريقة مشفرة وآمنة، لكن الباحث الأمني Gabi Cirlig كشف خداع الشركة من خلال فيديو نشره فك من خلاله تشفير البيانات على هاتفه Redmi Note8.

يذكر أن متصفح شاومي الأساسي يأتي كبرنامج رئيسي في جميع هواتف الشركة الصينية، كما أنه حصل على أكثر من 15 مليون تحميل على متجر جوجل بلاي.

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