في أمريكا.. اللصوص يلجؤون لزي الأطباء لينفذوا سرقاتهم

شهدت ولاية واشنطن الأمريكية حوادث سرقة غريبة قام من خلالها اللصوص بسرقة الطرود البريدية من أمام المنازل.

وتلقت شرطة الولاية عدة بلاغات من السكان حول اختفاء الطرود البريدية التي يطلبونها من خلال الإنترنت من أمام منازلهم.

واستطاعت الشرطة الأمريكية تحديد سبب اختفاء الطرود من خلال إحدى كاميرات المراقبة المنزلية، التي أظهرت قدوم امرأتين ترتديان لباس الأطباء وتقومان بأخذ الطرد بعد أن يذهب موظف الشركة بشكل مباشر.

ويبدو أن اللصتين استغلتا تعاطف الناس مع العاملين في المجال الصحي، لذلك اختارتا زيهما، ووضعتا بطاقة عمل لكي لا يشك أحد بأمرهما.

وتمكنت شرطة منطقة كينويك من الوصول لصورة للمرأتين من خلال إحدى كاميرات المراقبة، وطلبت من الناس الإبلاغ عنهما في حال تعرفوا عليهما.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في أمريكا لأكثر من مليون إصابة، وأدى لوفاة أكثر من 68 ألف شخص في البلاد.

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