مُسنّة روسية تستغل ذاكرتها لجمع تبرعات لمواجهة كورونا

دفعت تجربة البريطاني كابتن توم، الجندية الروسية السابقة زينيدا كورنيغا البالغة من العمر 97 للقيام بشيء مماثل تجمع من خلاله التبرعات لمواجهة فيروس كورونا.

وظهرت المسنة التي شاركت بمعركة ستالينجراد التي جرت عامي 1942-1943 في فيديو وجهت من خلاله التحية للكابتن توم، وقالت له إنهم هزموا الفاشية في الحرب والآن سيخوض حربا أخرى معا ضد كورونا.

وأبدت أسفها لعدم قدرتها على المشي مثله لإصابتها بكسر في الفخذ ولاستعدادها لإجراء عملية جراحية في القلب، وأكدت جاهزيتها لجمع التبرعات من خلال سرد قصص جرت في الحرب العالمية الثانية من خلال ظهورها في بث مباشر في الفترة ما بين 2 و9 مايو الجاري.

ولم تنسَ المسنة الروسية أن تهدي الكابتن توم، جوربين من الصوف قامت بنسجهما له كمكافأة على إنجازه الكبير.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا تجاوز 134 ألف إصابة، وأدى لوفاة أكثر من 1280 شخصا.

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