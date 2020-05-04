التونسية هند صبري تتعاقد مع نتفليكس

أعلنت الفنانة التونسية هند صبري تعاقدها مع شبكة البث العالمية نتفليكس من أجل تقديم مسلسل درامي كوميدي عن المرأة العربية.

وعبّرت النجمة التونسية عن سعادتها بهذا التعاقد من خلال المنشور الذي نشرته على حسابها في موقع إنستجرام، كما عبرت عن حماستها للمشروع لأنها ستكون المنتج المنفذ لمسلسل عربي سيُعرض على نطاق عالمي.

وكانت شبكة نتفليكس العالمية قد اختارت في أبريل الماضي هند صبري رفقة 55 نجمة ليكن جزءا من مشروع (لأنها شاهدت) الذي ستقدمه المنصة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

ومنذ اختيارها قامت الشبكة بعرض مجموعة من أفلامها وأعمالها كفيلمي الكنز والجزيرة.

يذكر أن هند صبري حصدت العام الماضي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة عن دورها بفيلم نورا الذي يتناول قضايا المرأة.

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