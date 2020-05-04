علامات مبكرة لكورونا تظهر على قدم الطفل.. احذروا منها

طلب أطباء مستشفى سيك كيدز الواقعة بمدينة تورنتو الكندية، من الأهل إجراء فحص كورونا لأطفالهم بشكل فوري في حال ظهور علامات التهابية على أصابع أقدامهم.

وبرر الأطباء تأخرهم في رصد هذه العلامة لعدم قيام الأطفال بإبلاغ أهلهم عنها، لأنها لا تسبب لهم أي آلم.

وأكد الأطباء ضرورة إجراء اختبارات كورونا فور ظهور العلامات التي يتراوح لونها ما بين الوردي والبنفسجي على أصابع القدم.

وقال الأطباء إن هذه العلامات قد تظهر في بعض الأحيان على أصابع اليدين، وتكون دليلا على الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحوا أهمية هذه العلامة في مكافحة فيروس كورونا، وذلك لأنها تظهر بشكل مبكر وقبل باقي الأعراض، مما يساعد على عزل الطفل بشكل فوري ومنع نقل العدوى للأطفال الآخرين.

يذكر أن العلامة الجديدة تظهر في البداية على شكل ألم خفيف في الأصابع قبل أن يتحول لونها إلى الوردي والبنفسجي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية